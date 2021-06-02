Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
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Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi

Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Diyarbakır Kısa Film Festivali, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Diyarbakır Kısa Film Festivali, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. 

Diyarbakır, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 1'inci Kısa Film Festivali ile oyuncu, yönetmen ve sinema sektörünün önemli isimlerini ağırlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün başlayan ve 5 gün sürecek festivale, 1266'sı uluslararası gösterim, 587'si kurmaca, 172 belgesel kategorisinden olmak 2025 başvuru olurken, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi sanat yönetmeni olmak üzere toplamda 14 dalda ödül verilecek. Festival bünyesinde, senaryo, yönetmenlik ve görüntü yönetmeni atölyesi olmak üzere toplamda 15 etkinlik yapılacak.

'DİYARBAKIR BİR FİLM PLATOSUDUR'Festivalin galasında konuşan Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği Başkanı ve Festival Direktörü Yönetmen Serhat Gönen, bu festivalle birlikte Diyarbakır'ın bir film platosu olduğunu herkese göstermek ve kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.'SANAT VE MÜZİK BİZİ BİRLEŞTİRİYOR'Sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu da en son 1979 yılında konser için Diyarbakır'a geldiğini, Diyarbakır'da festivale katılmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek; "Diyarbakır'da festival yapılması önemli. Sanat ve müzik bizi birleştiriyor. Bu bağları koparmamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş bir fikir ve daha güzel şeylerin yapılacağından eminim" diye konuştu.Oyuncu Hakan Karsak ise Diyarbakırlı olarak kentin sinema ve tiyatrosu için tecrübelerini burada aktarmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Galada, sinema oyuncusu Ali Sürmeli'ye Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu'na da Sami Hazinses adına 'Emek Ödülü' verildi. Festival, 4 Haziran'a kadar çeşitli film gösterimleri ve etkinliklerle devam edecek.

 


Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

Sinema salonları 'bir koltuk dolu-bir koltuk boş' şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.
Sinema salonları "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.
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Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin startı verildi - Haberler
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