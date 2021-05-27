Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla "Fetih 639 Bisiklet Turu" düzenlendi
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Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla "Fetih 639 Bisiklet Turu" düzenlendi

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolaysıyla 'Fetih 639 Bisiklet Turu' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla gençlerin katılımıyla "Fetih 639 Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla gençlerin katılımıyla "Fetih 639 Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1382'nci yıl dönümü dolayısıyla merkez Kayapınar ilçesinde valilik koordinesinde Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinin organize ettiği etkinlik için gönüllü gençler ve sporculardan oluşan 250 bisikletli, Park 75'te bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Vali Münir Karaloğlu gazetecilere yaptığı açıklamada Diyarbakır'ın Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı olduğunu belirtti.

Karaloğlu, "İki gün sonra da İstanbul'un fethini kutlayacağız. İstanbul'un fethi de kıyamete kadar bu topraklarda, Türk İslam varlığının devam edeceğinin işareti ve delilidir." dedi.

Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılı dolayısıyla "Fetih 639 Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaloğlu, bu kapsamda kentte bisikletlerle farkındalık turu atılacağını bildirdi.

Karaloğlu, "Gençlerimize fetih şuurunu, bu kentin medeniyetini, kültürünü, kardeşliğini, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünü emanet etmek istiyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerle gençlerimizi işin paydaşı haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger ise Diyarbakır'ın terörle anılmasından duydukları rahatsızlığı ifade ederek, kentin kültürü, geçmişi, turizmi yokmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Bu tür etkinliklerin kente katkı sağlayacağına işaret eden Öger, "Fetih sürecinden sonra Diyarbakır'da ezanlar susmadı. Diyarbakır İslam ile şereflendi. İnşallah bu kıyamete kadar devam edecek. Asıl amacımız Diyarbakır ile ilgili yanlış algıyı yıkmak. Diyarbakır'ı hakkını vererek tanımaya çalışmak amacımız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Karaloğlu'nun başlattığı bisiklet turunda gençler ve sporcular Kayapınar'daki Park 75'ten Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi'ne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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