Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı

Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın, sabah saatlerinde kentte geldi. Diyarbakır il emniyet müdürlüğü bahçesinde il emniyet müdür yardımcıları tarafından karşılanan Aşkın, burada müdür yardımcıları ile tören mangasını selamlayarak makam odasına geçti.

Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'dan görevi devir alacağı öğrenilen Aşkın'ın daha sonra açıklamalarda bulunacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Müşaviri olarak Avusturya'ya atanan 1. sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın ise görevi Dr. Hüseyin Aşkın'a teslim ettikten sonra akşam saatlerinde Diyarbakır'dan ayrılması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin İlyas Tetik Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:58:35. #1.15#

title