Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
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Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

19.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:43
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

DİYARBAKIR, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

DİYARBAKIR, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülenen kentte güzel manzaralar oluşurken, parklara koşan çocuklar da kar topu oynadı. 

Kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinden bu yana etkisi sürdüren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber sürücüler, hızlarını düşürerek, ilerlemek zorunda kalırken, kentin farklı noktalarında yaralanmalı ve hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağan karın keyfini çıkaran çocuklar da parklara ve sokaklara akın ederek, saatlerce kar topu oynadı. Beyaz örtüyle kaplanan kent, havadan görüntülenirken, Kayapınar ilçesindeki parklarda güzel görüntüler oluştu. Çocuklarıyla halı sahaya gelen babanın filede biriken karları düşürdüğü anlar, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 

KARDAN ADAMA MASKE TAKTILARArkadaşlarıyla kar topu oynayan Salih Kocaoğlu (10), sabah uyandığında gördüğü karla heyecanlandığını belirterek, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla da yaptıkları kardan adama maske taktıklarını söyledi. Berfin Kocaoğlu ise sabahtan itibaren kardeşiyle birlikte parkta kar topu oynayarak, kardan adam yaptıklarını anlattı.

 


Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
Diyarbakır'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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