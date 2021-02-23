Diyarbakır Havalimanı'ndaki işletmecilerde "31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi" sevinci

Diyarbakır Havalimanı'ndaki işletmeciler, 31 Ocak'a ertelenen geçmiş kira bedellerinin tamamen iptal edilmesini ve yapılan indirimi memnuniyetle karşıladı.

Diyarbakır Havalimanı'ndaki işletmeciler, 31 Ocak'a ertelenen geçmiş kira bedellerinin tamamen iptal edilmesini ve yapılan indirimi memnuniyetle karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren kiracılar için vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi ve 2 yıl boyunca kira bedellerinin yüzde 50 düşürülmesi, havalimanlarındaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndaki işletmecilerden Ferzende Yaşa, 54 yıldır havalimanında işletmeci olduğunu belirterek, salgının uçak seferlerinde azalmaya neden olduğunu söyledi.

"Geçen yılın kiraları iptal edildi. Bu yıl da indirimli olması çok iyi oldu." diyen Yaşa, bu destek sayesinde rahatladıklarını belirtti.

Yaşa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile DHMİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Metin Altaca ise salgından dolayı yaşanan sıkıntılı süreçte Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere, yaptıkları kira jestinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

3 ay ertelenen kira bedelinin iptal edilmesi ve 2 yıllık yüzde 50 indirim yapılmasının kendileri için büyük bir destek olduğuna işaret eden Altaca, bundan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Araç kiralama firması işleten Handan Atçı da, vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesinin kendilerine büyük avantaj sağladığını anlatarak, "Bizim için can suyu oldu. Bu dönemi rahat atlattık. İnşallah düzlüğe çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda desteklerini sürekli gördük. Her zaman devletimiz yanımızda." diye konuştu.

Ahmet Hodaman ise kira tutarının iptal edilmesi ve sağlanan indirimler sayesinde zarardan kara döndüklerini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanımız ve DHMİ Genel Müdürlüğümüzün aldığı karar doğrultusunda bu destek çok iyi oldu." ifadesini kullanan Hodaman, mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan