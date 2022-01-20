Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı - Haberler
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Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı

Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılamayan uçak seferlerine pistin kardan temizlenmesiyle yeniden başlandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılamayan uçak seferlerine pistin kardan temizlenmesiyle yeniden başlandı.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı dün hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle dün seferlerin iptal edildiği Diyarbakır Havalimanı'nin pisti temizlendi.

Bugün karşılıklı planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinin yapılacağı bildirildi.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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