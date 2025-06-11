DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 11 Haziran Çarşamba Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 11 Haziran Çarşamba Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini
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Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Diyarbakır'da sıcaklıklar nasıl olacak? Diyarbakır'da yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Diyarbakır için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?

Bugün, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve parçalı bulutlu geçiyor.

Diyarbakır Günlük Hava Durumu

En Yüksek Sıcaklık: 39°C

En Düşük Sıcaklık: 20°C

Hissedilen Sıcaklık: Yaklaşık 35°C

Nem Oranı: %19

Rüzgar Hızı: 17 km/s

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 11 Haziran Çarşamba Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahminiDiyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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