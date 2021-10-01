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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe PKK'ya kurye ve işbirliği yapılanmasına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5...

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden Pkk kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe

PKK'ya kurye ve işbirliği yapılanmasına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir ve Hakkari illerinde PKK'nın kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Bismil ilçe merkezli PKK/KCK terör örgütünün kurye iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve gözaltı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe
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