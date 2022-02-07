Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25'incisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT'te tanıtılacak.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılımın sağlanacağı turizm ve seyahat fuarına Sur Belediyesi, Eğil Belediyesi, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katılacak.

İstanbul'da 9-12 Şubat'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuarda Diyarbakır'ın tanıtımı, 207 metrekare alan üzerine gerçeğine uygun olarak ölçeklendirilip iki katlı olarak inşa edilen Keçi Burcu şeklindeki stantta gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerinin de sergileneceği fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm profesyonelleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi verecek, kentin turizm potansiyelinin arttırılması için görüşmeler yapacak.