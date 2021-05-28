DİYARBAKIR - DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, "bıçak parası alınıyor" iddiasını yalanladı
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DİYARBAKIR - DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, "bıçak parası alınıyor" iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bazı basın yayın organlarında bazı bölümlerde hastalardan bıçak parası alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bazı basın yayın organlarında bazı bölümlerde hastalardan bıçak parası alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akdağ yaptığı açıklamada, yönetmenlikte üniversite öğretim üyelerinin mesai dışında belli saatlerde özel hasta muayenesi yapmasına ilişkin kanunun yer aldığını söyledi.

Yasa çerçevesinde hastanelerinde hafta sonu ya da mesai dışında, muayene ve ameliyatların yapıldığını anlatan Akdağ, bunun birçok üniversitede olduğu gibi hastanelerinde de uygulandığını belirtti.

Geçen ay hastanelerinde 3 bine yakın ameliyat gerçekleştirildiğini bildiren Akdağ, bu ameliyatlardan yaklaşık 270'inin sadece özel ameliyat konseptine girdiğini kaydetti.

Akdağ, yasal mevzuat çerçevesinde işlem yaptıklarını, bazı art niyetli kişilerin hastaneyi sıkıntıya sokmak, farklı imaj oluşturmak ve sağlık alanında olumlu gelişmeleri gölgelemek amacıyla yanlış haberlerin verildiğini ifade etti.

Yayınlanan haberin kesinlikle yalan olduğunu dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu haber kesinlikle iftira, karşılığı olmayan ve algı oluşturulmaya çalıştırılan bir haberdir. Bütün üniversitelerde döner sermayelerde hastanın kendi isteğiyle muayene olma hakkı vardır. Bu hakkı kimse hastanın elinden alamaz. Dolaysıyla bu uygulamayı yapıyoruz. Halka özellikle olumlu yönde yansıyan, üniversite hastanelerinin özel hastaneleriyle yarışır hizmetlerini gölgelemek amaçlı asılsız haberlerdir. Haberleri reddediyoruz. Yalan haber için hukuki yönden de başvurularımızı yapacağız."

Hastane yönetimi olarak hastalara yaptıkları bilgilendirmeler üzerine fişsiz ve fatura olmadan işlem yapılmadığına yönelik uyarılarının mevcut olduğunu aktaran Akdağ, "Herhangi bir doktorumuz veya öğretim üyemizle ilgili bıçak parası adı altında başvuru ve dilekçe oluşmamıştır.

Oluşması halinde en acil bir şekilde kanunen yasak olduğunu dikkate alarak hemen işlem yaparız. Bu sürecin muhatabı savcılıktır. Gereğini savcılık yapacaktır." diye konuştu.

DİYARBAKIR - DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, 'bıçak parası alınıyor' iddiasını yalanladı
DİYARBAKIR - DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, 'bıçak parası alınıyor' iddiasını yalanladı
DİYARBAKIR - DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, 'bıçak parası alınıyor' iddiasını yalanladı
DİYARBAKIR - DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Akdağ, 'bıçak parası alınıyor' iddiasını yalanladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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