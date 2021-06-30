Diyarbakır'daki STK'lardan ortak çağrı: Aşı candır, hayat kurtarır

DİYARBAKIR'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent sakinlerini aşı olmaya çağırdı.

DİYARBAKIR'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent sakinlerini aşı olmaya çağırdı.

Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 50 milyona yaklaştı. 1 milyon 783 bin nüfusa sahip Diyarbakır'da ise uygulanan toplam aşı sayısı 477 bin oldu. Kentin nüfusuna oranla bu sayıyı düşük bulan Sivil Toplum kuruluşları (STK) ve siyasi parti temsilcileri, "Covid-19 aşıları etkili ve güvenlidir. Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumak için aşı olalım. Aşı candır hayat kurtarır. Tedirgin olma, aşı ol" sloganıyla bir araya gelerek vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

AŞILAMA SONRASI DRAMATİK SÜREÇ KIRILDISTK'lar adına ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan, aşıların günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli ve en etkili tıbbi uygulama olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Son derece yaygın bir şekilde anlatılan hurafeler tamamiyle dezenformasyondur, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmamaktadır. Covid-19'un tehlikeli bir hastalık olmadığını, aşılanma olmasa dahi rahat geçirebileceğini, herhangi bir kimyasalı kullanmak istemediğini belirtenler de büyük yanılgı içerisindedir. Bugün koranavirüs yoğun bakımlarında yatanların büyük kısmı, aşılanmamış olanlardan oluşmaktadır. Aşılananlarda hastalık çok daha hafif geçmektedir. Bilimsel çalışmalar, aşının hastalığı kötü geçirme ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırdığını göstermiştir. Buna bir örnek de ülkemizdeki sağlık çalışanlarının pandemide yaşadıkları ile gösterilebilir. Aşılama öncesi bir yılda 400'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Toplumda hastalığın azaldığının düşünüldüğü zamanlarda dahi sağlık çalışanları Covid ile karşılaşmaya devam etmektedir. Aşılama sonrasında bu dramatik süreç kırılmıştır. Bu ölümlerin büyük çoğunluğunun aşılama ile durdurulabilir olduğu görülmektedir. Aşı oranlarını artırarak sevdiklerimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz." 'SOSYAL MEDYADAKİ HURAFELERE VE YALANLARA İNANMAYIN'

Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya da, aşının kolay ulaşılabilir olduğunu ve kentin birçok noktasında ücretsiz ve randevusuz yapılabildiğini, sosyal medya üzerindeki hurafelere ve yalanlara inanılmaması gerektiğini belirterek, "Diyarbakır'ın aşı rakamının bu kadar düşük olması, bizi endişelendiriyor. İki nedenle endişelendiriyor, halen tehlikenin geçmediğini toplumun bilmesi gerekiyor. Halen insanlarımız ölüyor, halen insanlarımız yoğun bakımda. Biz eğer aşılamayı yapmazsak iş yerlerimiz de kapanacak ve yeniden yasaklar dönemine geçeceğiz. Burada biz Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri olarak vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; kesinlikle güvenirlik içerisinde aşınızı olunuz. Aşının söylenen hiçbir yan etkisi yoktur. Aşı olmazsak, oluşabilecek durumları çok iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan