DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak 4 yıl önce kurulan Çocuk Kalp Merkezi'nde yılda 600'ü aşkın minik, kateter ve kalp ameliyatlarıyla sağlığına kavuşuyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Asena ile merkezde incelemelerde bulundu, yapılan operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Tekin, AA muhabirine, merkezde bölgeye hitap edecek şekilde sağlık hizmeti sunulduğunu belirterek, buradaki doktorların deneyimlerini Gaziantep'ten ve Tunus'tan gelen toplam 4 doktor ile paylaştığını söyledi.

Son iki günde 17 kalp hastası çocuğa merkezde müdahale yapıldığını aktaran Tekin, "Bu bizim için gerçekten gurur verici bir tablo. Yılda 600'ün üzerinde kalp problemi olan çocuklara ekibimiz başarılı müdahaleler gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Bakanlığın desteğiyle 10 çocuk ve 10 yeni doğan olmak üzere toplam 20 yoğun bakım yatağının yakında ilave edilmesiyle verilen hizmet kalitesinin daha da güçlendireceklerini bildiren Tekin, yoğun bakım kapasitesinin 40'a çıkacağını aktardı.

Sadece Diyarbakır değil bölgeye de hizmet verdiklerini ifade eden Tekin,"Çocuk kalp hizmetleri açısından Türkiye'nin en iyi merkezlerden biri olduğumuzu ifade edebiliriz. Türkiye'nin farklı illerinden de artık insanlar Diyarbakır'a şifa bulmak amacıyla geliyor. Suriye'den, Irak'tan da hastalarımızın geliyor. Amacımız, merkezi daha da büyütüp bölgeye etkin bir şekilde hizmet vermek." diye konuştu.

Çocuk Kalp Merkezi Direktörü Doç. Dr. Bedri Aldudak, 2 gün içerisinde 17 vakaya müdahale ettiklerini anlatarak, "Çok farklı hasta gruplarına çok farklı cihazları kullanılabilecek alt yapıya sahibiz. Deneyimlerimizi Gaziantep ve Tunus'tan gelen doktorlarla paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.