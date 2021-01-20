Diyarbakır'daki "dev sulama" projesinde sona doğru
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Diyarbakır'daki "dev sulama" projesinde sona doğru

20.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:46
Diyarbakır'daki

Türkiye'nin dev projeleri arasında yer alan Silvan Projesi, Diyarbakır'da tarımsal sulamaya ve enerji üretimine büyük katkı sunacak.

Türkiye'nin dev projeleri arasında yer alan Silvan Projesi, Diyarbakır'da tarımsal sulamaya ve enerji üretimine büyük katkı sunacak.

Türkiye'nin en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor.

Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin en büyük sulama sahasına sahip olan Silvan Barajı, 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olacak. Barajda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek.

Silvan Barajı, temelden yüksekliğinin 175,50 metre olması sonucu kendi sınıfında (Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Baraj) ülkenin ve Avrupa'nın en yüksek barajı olacak.

Silvan Projesinin en önemli ayağı Silvan Barajı'nda önemli bir eşik aşılarak gövde dolgusu geçen yıl eylül ayında tamamlandı.

Silvan Barajı ve HES, tüm üniteleriyle tamamlandığında, sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada işletilecek. Her aşamada, Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artacak.

Silvan Barajı'nda depolanacak su ile halihazırda kuru tarım yapılan 2 milyon 350 bin dekar arazide modern sistemlerle sulama yapılabilecek.

Silvan Barajı ve HES, tarımsal sulama ve enerji üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,91 milyar lira katkı sunacak, çok sayıda kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

Kuru tarım yapılan ve ağırlıklı olarak buğday, arpa ve mercimek ekilen alanlarda proje sahasının sulamaya açılmasıyla hububat, pamuk, mısır, sebze, ayçiçeği gibi yeni ürünlerle ürün yelpazesi genişleyecek, kuru tarıma göre verim artacak.

Başlar ve Ergani Barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi açılıyor

Silvan Barajı'nda önemli bir aşama kaydedilirken Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak Başlar ve Ergani Barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi de hizmete alınıyor.

Temelden 30 metre yüksekliğe ve yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Başlar Barajı, halen kuru tarım yapılmakta olan 38 bin 200 dekar alanı modern sistemlerle sulanmasını sağlayacak.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 5 kilometre batısında Gölkum (Sallar) Deresi üzerinde inşa edilen Ergani Barajı ile de ilçede yer alan 18 bin 660 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacak.

Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi, güncel içme suyu ihtiyacı yıllık 9,9 milyon metreküp olan Ergani ilçesine, yıllık 15,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ediyor.

Yetkililer, günlük 42 bin 500 metreküplük arıtma kapasiteli tesis sayesinde Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamasının önüne geçileceğini belirtiyor.

Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanması, Başlar ve Ergani Barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hizmete alınması dolayısıyla 23 Ocak'ta Diyarbakır'da tören yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan

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