Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)

DİYARBAKIR (DHA) - 'HDP'Lİ VEKİL PAYLAN'LA ÇEKTİRDİKTEN 5 AY SONRA DAĞA GÖNDERİLDİ'

Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın 31 Mart 2019 yerel seçim öncesinde HDP Milletvekili Garo Paylan ile fotoğraf çekildikten 5 ay sonra kandırılarak, HDP tarafından PKK terör örgütüne teslim edildiğini iddia etti.