Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2) - Haberler
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Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)

'HDP'Lİ VEKİL PAYLAN'LA ÇEKTİRDİKTEN 5 AY SONRA DAĞA GÖNDERİLDİ'Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın 31 Mart 2019 yerel seçim öncesinde HDP Milletvekili Garo Paylan ile fotoğraf çekildikten 5 ay sonra kandırılarak, HDP...

DİYARBAKIR (DHA) - 'HDP'Lİ VEKİL PAYLAN'LA ÇEKTİRDİKTEN 5 AY SONRA DAĞA GÖNDERİLDİ'

Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın 31 Mart 2019 yerel seçim öncesinde HDP Milletvekili Garo Paylan ile fotoğraf çekildikten 5 ay sonra kandırılarak, HDP tarafından PKK terör örgütüne teslim edildiğini iddia etti.

Kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın HDP Milletvekili Garo Paylan ile çektirdiği fotoğrafı gösterip "Kardeşimi HDP'liler götürdü. Bu da onun kanıtıdır" diyen Bozdağ, "Kardeşim gittikten sonra ilk geldiğimiz kapı HDP kapısıdır. HDP gençlik kolları benim kardeşimi kandırıp dağa gönderdiler. Buraya gelip sorduğumuzda biz bilmiyoruz, bu çocuğu tanımıyoruz dediler. Peki bu çocuğun görüntüleri niye sizde çıkıyor? Milletvekili Garo Paylan benim kardeşimi dağa gönderdi. Paylan benim kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi onu süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler. Ben burada HDP'den kardeşimi istiyorum. 2,5 yıldır buradayım, vazgeçmiyorum. Kendisi mecliste oturuyor seçim çalışması yapıyor. Çocuklarımızı da dağa mahkum ediyorlar. Burası Kandil'in ana merkezidir, çocuklarımızı burada kandırıp dağa gönderiyorlar. Bütün bu aileler haklı bir şekilde HDP'den çocuklarını istiyor. Artık herkes uyansın görsün bu gerçekleri. Kimse keyfinden gelip burada oturmuyor" ifadeleini kullandı.


Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)

Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)

Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkındaki görüşünü sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkındaki görüşünü sundu

 Son dakika... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.

Son dakika... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri

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