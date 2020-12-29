Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sıkı denetim
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Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sıkı denetim

29.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:46
Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sıkı denetim

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği yılbaşı öncesi otellerde uygulanacak tedbir ve yasaklarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, açık olan lokanta ve buna benzer işletmeleri ise maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği yılbaşı öncesi otellerde uygulanacak tedbir ve yasaklarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, açık olan lokanta ve buna benzer işletmeleri ise maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'a kadar otel ve konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programının icra edilmeyeceğine karar verildi. Genelge kapsamında Sur Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki oteller, restoranlar, lokantalar ve ticari taksilerde denetim gerçekleştirdi. Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla yaklaşan yılbaşı öncesi oteller, lokanta, ve ticari taksileri denetledi. Ekipler, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, ruhsat ve hijyen kurallarını gözden geçirip özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler otel ve restoran işletmecilerine yılbaşı akşamı eğlence ve buna benzer aktivitelerin yapılmayacağını hatırlattı.

Denetim sırasında İçişleri Bakanlığının genelgesi hatırlatılırken gerekli bilgilendirmede bulunulduktan sonra tebliğ yapıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sıkı denetim
Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sıkı denetim
Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sıkı denetim
Diyarbakır'da yılbaşı öncesi sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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