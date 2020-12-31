Diyarbakır'da yılbaşı öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk

DİYARBAKIR'da, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşı ve pazar yerlerinde yoğunluk oluştu. Alışveriş telaşıyla unutulan sosyal mesafe endişeye neden oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, Diyarbakır'daki çarşı ve pazar yerleri alışveriş yapanlarla doldu. Kısıtlamada yeni yılı da evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, alışveriş ihtiyaçları için özellikle Sur ilçesini tercih ederken, çoğunluğun sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Bu tablo endişe uyandırırken, kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini artırdı.

- Diyarbakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN