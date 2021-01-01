Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu
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Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu

01.01.2021 01:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:43
Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu

DİYARBAKIR'da 2021 yılının ilk dakikasında biri erkek biri kızı iki bebek dünyaya geldi.

DİYARBAKIR'da 2021 yılının ilk dakikasında biri erkek biri kızı iki bebek dünyaya geldi. Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır'da 2021 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Fatma Susanbağ bir erkek, Melahat Delibalta da bir kız bebek dünyaya getirdi. Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti. Çok zor bir 2020 yılının geride bırakıldığını belirten Vali Yardımcısı Cıdıroğlu, 2020 yılı içerisinde yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını diledi. Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Cıdıroğlu, "2021'in ilk dakikalarında ilimizde doğan ilk bebeğimizi arkadaşlarımızla birlikte kucağımıza aldık, hayırlı olsun diledik. Çok zor bir 2020 geçirdik. Elazığ depremiyle başladı, Van'daki çığ tehlikesi derken dünyayı saran koronavirüs mart ayından beri bizde de devam etmekte. Çok şükür ki son dönemde azalarak devam etmektedir. Tüm sağlık çalışanlarımıza buradan teşekkür ediyorum, büyük bir emek verdiler ve hala da veriyorlar. Ailelerinden, çoluk çocuklarından ziyade pandemiyle, filyasyonla ve yoğun bakımlarda hastalarla ilgileniyorlar ve daha çok bu yönde çalışıyorlar. İnşallah 2021 de bu acıları bizlere yaşatmaz ve bu vebayı da ülkemizden ve dünyadan alır" dedi.


Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu
Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu
Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu
Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu
Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu
Diyarbakır'da yeni yılın ilk dakikasında iki bebek doğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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