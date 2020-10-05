Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı
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Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı

05.10.2020 00:30 | Son Güncelleme: 05.10.2020 00:44
Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı

Diyarbakır'da yasaklı bölgede izinsiz drone uçururken yakalanan ve üzerinde Pensilvanya Eyaleti nüfusuna kayıtlı kimlik çıkan şüpheli için istihbarat birimlerine haber verildi. Şüpheli ilk ifadesinde Amerikan ordusuna bağlı uçak firmasında 14 yıl çalıştığını ve bölgenin yasaklı olduğunu bilmediğini söyledi.

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu tespit edilen ABD vatandaşı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz drone uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları araştırmada dronenin ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes tarafından kullanıldığını tespit etti.

"DRONE UÇURMANIN YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti. En son Somali'de bulunduktan sonra Almanya'ya döndüğünü, oradan da KKTC'ye geçtiğini ve 21 Eylül'de Mersin'e giriş yaptığını belirten şüpheli, burada araç kiraladıktan sonra Gaziantep ve ardından Diyarbakır'a geldiğini ifade etti. 3 Ekim'de Elazığ'a gittiğini ve sonra yeniden Diyarbakır'ı geldiğini kaydetti.

ABD ORDUSUNA BAĞLI BİR HELİKOPTER FİRMASINDA ÇALIŞIYOR

Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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