Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle açıldı - Haberler
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Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle açıldı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle açıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle hizmete girdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, sentetik çim halı saha, 544 kişi kapasiteye sahip tribün ve soyunma odaları bulunan stadyumun yapımı tamamlandı.

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Eğil'in Diyarbakır için en önemli merkezlerden biri olduğunu, ilçenin tarihi, doğası, maneviyatıyla özel bir yer olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Eğil'de önemli ve büyük yatırımlar yaptıklarını dile getiren Karaloğlu, "Şu an gece aydınlatması olan bir stattayız. Bundan 20 yıl önce Süper Lig'de oynayan takımların gece aydınlatması olan statları yoktu." dedi.

"Diyarbakır'ımızda gençlerimize çok önem veriyoruz." diyen Karaloğlu, yakın bir zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla Ankara'da bir protokol töreni yapıldığını aktardı.

Karaloğlu, 17 ilçenin tamamında yapılacak tesislerle ilgili protokoller yaptıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki bir yılda Diyarbakır, gençlik ve spor ile ilgili çok farklı bir yere gelmiş olacak. Artık Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Çocukların, gençlerin artık sokağa çıktıklarında kaliteli zaman geçireceklerini belirten Karaloğlu, "Spor yapabilecekleri, sanatsal, kültürel faaliyetler yapabilecekleri tesislerimiz olsun ki mazeret olmasın. Göreceksiniz ki; Diyarbakır'da gençliğin geleceği değişecek." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Milletvekili Oya Eronat da bu stadyumun ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İyi bir futbol seyircisi olduğunu anlatan Eronat, "Sahalarımız topraktı. Avrupa maçlarını izlediğimiz zaman 'Biz acaba bunlar gibi olacak mıyız?' derdik. Çok şükür, bugün Eğil ilçemizde bile bu kadar güzel bir stadyum varsa ülkemizin nereden nereye geldiğini görmüş oluyorsunuz." dedi.

Konuşmaların ardından stadyumun açılışı yapıldı.

Törene, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile vatandaşlar katıldı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Eğil Stadyumu törenle açıldı - Haberler
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