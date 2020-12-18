Diyarbakır'da trafik kazasında anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır'da trafik kazasında anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı

18.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:42
Diyarbakır'da trafik kazasında anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, baba ve iki oğlu yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, baba ve iki oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Güzel yönetimindeki 72 EA 651 plakalı hafif ticari araç, Sinan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan anne Medine Güzel (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan baba Mehmet Emin Güzel (59), çocukları Rıdvan (29) ve Ömer Güzel (24) 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da trafik kazasında anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:44:42. #1.14#
title