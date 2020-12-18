Diyarbakır'da trafik kazasında anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı
18.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:42
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, baba ve iki oğlu yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, baba ve iki oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rıdvan Güzel yönetimindeki 72 EA 651 plakalı hafif ticari araç, Sinan köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan anne Medine Güzel (60) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan baba Mehmet Emin Güzel (59), çocukları Rıdvan (29) ve Ömer Güzel (24) 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ömer Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz