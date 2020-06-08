Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe
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Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, içinde lav silahının da bulunduğu teröristlere ait mühimmat ile 110 kilo esrar ve 330 bin 603 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe
08.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:34

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, içinde lav silahının da bulunduğu teröristlere ait mühimmat ile 110 kilo esrar ve 330 bin 603 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Çavundur, Dolunay, Yalaza köyleri ile Hazro İlçesi Çitlibahçe köyü kırsalında icrasına başlanan Şehit Jandarma Er Nusret Akar operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde 1 adet lav silahı, 234 adet 7,62 milimetre PKM makineli tüfek fişeği, 35 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 7 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 adet pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 adet fanila, 1 takım terörist kıyafeti ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

Terörün finans kaynağına darbe

Açıklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan aramada 110 kilo esrar, 330 bin 603 kök kenevir bitkisi ve kenevir elemekte kullanılan 1 adet elek ele geçirildiği, esrarın muhafaza altına alındığı kenevir bitkilerinin de numune alınmasının ardından imha edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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