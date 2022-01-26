DBP binasına operasyon! PKK'lı teröriste "Sözlüm" diyen HDP'li Semra Güzel'in de fotoğrafı bulundu - Haberler
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DBP binasına operasyon! PKK'lı teröriste "Sözlüm" diyen HDP'li Semra Güzel'in de fotoğrafı bulundu

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Binada, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı.

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TEM ekiplerince operasyon düzenlendi. DBP İl Başkanı Seval Gülmez hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, Gülmez'in karantinada olduğu için daha sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Diyarbakır'da terör paylaşımlarının ardından DBP binasına operasyon! Semra Güzel ve Öcalan'ın fotoğrafları bulundu

İl binasında çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı.

Diyarbakır'da terör paylaşımlarının ardından DBP binasına operasyon! Semra Güzel ve Öcalan'ın fotoğrafları bulundu

Sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Güvenlik ve TEM Şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan parti binasına operasyon düzenlendi. Ekipler içeride arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise çevrede tedbir aldı.

Fotoğraflarda geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hakkında fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de olması dikkat çekti. Güzel'in "Sözlüm" dediği PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmış, dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında fezleke düzenlenmişti.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Demokratik Bölgeler Partisi, Diyarbakır, Cumhuriyet, Terör, 3. Sayfa, Haber

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