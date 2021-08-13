Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 zanlı yakalandı
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK adına eylem ve faaliyette bulunan, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan 88 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 104 adrese düzenlenen operasyonda 59 şüpheli yakalandı, 4 tabanca, 3 tüfek, 292 fişek, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 29 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, operasyon düzenlenen ikametlerde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan aranan 1 şüpheli de yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 zanlı yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 zanlı yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 zanlı yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 59 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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