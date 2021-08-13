Son dakika haberi! Diyarbakır'da şafak vakti terör operasyonu
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da şafak vakti terör operasyonu

Son dakika haberi! Diyarbakır'da şafak vakti terör operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da şafak vakti yapılan terör operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da şafak vakti yapılan terör operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı. 29 kişinin arandığı operasyonda baskın yapılan evlerde tabanca, tüfek ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır polisi şafak vakti Cumhuriyet başsavcılığından aldığı arama kararı ile bölücü terör örgütüne yönelik, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan 104 adrese eş zamanlı olarak terör operasyonu yaptı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, Özel harekat polisleri girdikleri evlerde bulunan 59 şüpheliyi gözaltına alındı. 4 tabanca, 3 adet tüfek, 292 adet fişek ve birçok dijital materyal ile örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonla ilgili 29 şüpheli ise aranıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınırken, operasyonda ayrıca bir ikamette Vergi Kanuna Muhalefet suçundan aranan 1 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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