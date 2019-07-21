DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, polisin, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 1 özel harekat polisi de yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında eve operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada bir özel harekat polisi vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası, çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı-koca çift gözaltına alındı. Polis yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de, dedektör köpek yardımıyla evde ve çatı katında arama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zırhlı araçlar

Özel Harekat polisleri

Evin bulunduğu apartman

Ambulans

Evin balkonundaki özel harekat polisi

Bina önünde bekleyen zırhlı araçlar

Çatıda yapılan arama

112 ekiplerinin balkonda yaptığı çalışma

Olay yeri inceleme ekiplerinin balkondaki çalışması

Köpek Eğitim Merkezinden ekibin gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA