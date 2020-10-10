İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı
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İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı

10.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:57

Diyarbakır'da iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen olayda silahlar ateşlenince 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir elektrikçi dükkanında meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede her iki tarafın silahları çekmesi ile çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

BİR ESNAF YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin artından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan elektrik dükkanının işletmecisi Abdulkadir Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

POLİS, ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATTI

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar incelenmek üzere kriminale götürüldü.

İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı
İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı
İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı
İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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