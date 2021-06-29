Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı
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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kavrar yönetimindeki 21 AU 898 plakalı Renault 12 Toros marka aracın direksiyon hakimiyetini bir anda kaybederek kaza yaptı. Kaza yapan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı araç sürücüsü Ramazan Kavrar'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çüngüş İlçe Devlet Hastanesine götürdü.

Kavrar'ın hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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