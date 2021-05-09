Diyarbakır'da sağlık çalışanı ile doğum yapan anneler unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da sağlık çalışanı ile doğum yapan anneler unutulmadı

Diyarbakır'da sağlık çalışanı ile doğum yapan anneler unutulmadı
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler hastanede görev yapan ve tedavi gören anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler hastanede görev yapan ve tedavi gören anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın ve Çocuk Hastalıkları ek binasına Anneler Günü kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

Servisleri gezen kadın polisler, kadın sağlık çalışanları ve hastanede yatarak tedavi gören anne ve anne adaylarıyla buluştu.

Anneler Günü'nü kutlayan polisler, onlara uyuşturucuyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında bilgilendirme yaptı, çiçek verdi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü Özlem Çağlayan, anne adaylarının, doğum yapan annelerin ve sağlık çalışanı annelerin bu özel gününü kutladı.

Narkotik Şubeden polis ekiplerinin hastaneyi ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çağlayan, "Teşekkür ediyoruz. Anneler Günü'nde bizleri yalnız bırakmadılar." dedi.

Yeni doğum yapan anne Fatma Erdem de ziyaretlerinden dolayı kadın polislere teşekkür etti.

Uyuşturucu konusunda yapılan bilgilendirmeden de memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdem, "Allah polisleri başımızdan eksik etmesin. Elimizden geldiği kadar biz de onlara yardımcı olmaya çalışırız. Çocuklarımızın zararlı şeylere bulaşmasını hiç istemeyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Cyle Larin Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da sağlık çalışanı ile doğum yapan anneler unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:42:30. #1.15#

title