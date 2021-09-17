Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim - Haberler
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Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da kadın polis memurunun kullandığı araçtan 4 kilo 600 gram uyuşturucu çıktı. Polis memuru Emine E.'nin "Serdar K. isimli kişi Lice'ye kendileriyle birlikte gelmem konusunda elinde bulunan cinsel içerikli videodan dolayı tehditlerde bulundu. Uyuşturucu madde getireceklerini bilmediğimden dolayı gitmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Diyarbakır'da polis memuru Emine E.(30), Serdar K.(30) ve Mazlum Y.(31) isimli iki kişiyle birlikte kendisine ait ve bir de kiralık araçla birlikte Lice kırsalına doğru hareket etti.

POLİSİN ARABACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otomobillerin durumundan şüphelenen ekipler takibe başladı. Bir süre araçları takip eden polis, saat 23.00 sıralarında Serdar K. ve Mazlum Y. isimli iki kişinin içerisinde bulunduğu kiralık araç ve onu takip eden Emine E. isimli polis memuru kadının kullandığı aracı Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi Mevkii dönüş yolunda durdurdu. Kadın polis memurunun otomobilinde yapılan aramalarda, 4 kilo 600 gram toz esrar, ikinci otomobilde yapılan aramada ise 70 bin lira para ele geçirildi.

Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim

3'Ü DE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Emine E., ile Serdar K. ve Mazlum Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

"CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOMLA TEHDİT EDİLDİM"

Öte yandan aracında 4 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilen ve Diyarbakır'da polis memuru olarak görev yapan Emine E.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Ellerinde cinsel içerikli video görüntülerim olduğundan dolayı bankadan tehditle kredi çektirdiler. Serdar K. isimli kişi, Lice'ye kendileriyle birlikte gelmem konusunda elinde bulunan cinsel içerikli videodan dolayı tehditlerde bulundu. Uyuşturucu madde getireceklerini bilmediğimden dolayı gitmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim - Haberler
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