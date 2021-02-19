Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi
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Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi

19.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:48

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi Diyarbakır'da yaklaşık 1 yıl önce polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık 1 yıl önce polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru Arslan, 30 Mayıs 2020'de durumundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak istediği sırada zanlıların açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Olayın ardından kaçan Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin düzenlenen operasyonla yakalandı. Cura ve Aytekin hakkında Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan Muhammed Emir Cura'ya ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'e de müebbet hapis cezası verdi.

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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