Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
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Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor

21.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:21
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor

DİYARBAKIR'da, HDP'nin organize ettiği ve 5 bin polisin görev aldığı nevruz kutlamaları başladı.

DİYARBAKIR'da, HDP'nin organize ettiği ve 5 bin polisin görev aldığı nevruz kutlamaları başladı. Nevruz kutlamasına katılanlar Hayat Eve Sığar (HES) koduyla alana alınıyor.

Diyarbakır'da, HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliği saat 10.00'da başladı. Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'ndaki etkinlikte 5 bin polis görev alıyor. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Vatandaşlar oluşturulan 5 ayrı noktadan koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak içeri alınıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Emrah KIZIL-Mehmet Mucahit CEYLAN-Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor
Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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