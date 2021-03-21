Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar HES koduyla alana alınıyor

DİYARBAKIR'da, HDP'nin organize ettiği ve 5 bin polisin görev aldığı nevruz kutlamaları başladı.

DİYARBAKIR'da, HDP'nin organize ettiği ve 5 bin polisin görev aldığı nevruz kutlamaları başladı. Nevruz kutlamasına katılanlar Hayat Eve Sığar (HES) koduyla alana alınıyor.

Diyarbakır'da, HDP'nin organize ettiği nevruz etkinliği saat 10.00'da başladı. Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'ndaki etkinlikte 5 bin polis görev alıyor. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Vatandaşlar oluşturulan 5 ayrı noktadan koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak içeri alınıyor.

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Haber: Emrah KIZIL-Mehmet Mucahit CEYLAN-Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL