Diyarbakır'da misafir edilen Türk vatandaşlarından devlete teşekkür
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Diyarbakır'da misafir edilen Türk vatandaşlarından devlete teşekkür

Diyarbakır'da misafir edilen Türk vatandaşlarından devlete teşekkür
01.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:37

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Diyarbakır'daki yurtta 14 gün karantinaya alınan Türk vatandaşları, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti anı defterinde paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Diyarbakır'daki yurtta 14 gün karantinaya alınan Türk vatandaşları, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti anı defterinde paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.

Irak'ın farklı yerleşim bölgelerindeki Türk vatandaşları, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek, Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştiriliyor.

Sağlık kontrollerinin ardından yurda yerleştirilen vatandaşlar için kalacakları tek kişilik odalarda ihtiyaç duyacakları tüm eşyalar ve kişisel bakım malzemeleri hazır bulunduruluyor.

Şu ana kadar 275 kişinin misafir edildiği yurtta, görevli personel, UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri de vatandaşların karantina sürecini konforlu geçirmesi için hizmet sunuyor.

İftarda tescilli "burma kadayıf" ikramı

Ramazan dolayısıyla iftar ve sahur için hazırlanan yemekler odalara bırakılırken, vatandaşlara kentin yöresel lezzeti, tescilli burma kadayıf da ikram ediliyor.

Vatandaşların market ihtiyaçları, görevliler tarafından temin edilerek odalarına ulaştırılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek sunulan Türk vatandaşlarına, zaman zaman yurdun bahçesinde davul zurna çalınarak moral veriliyor.

Yaşadıkları memnuniyet, duygu dolu notlara yansıdı

Karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından evlerine uğurlanırken, odalarındaki "Yurdum'da Hayat Var" anı defterine duygu dolu notlar bırakıyor.

Ordu'da yaşayan Cevat Köstek, anı defterine yazdığı notta, Irak'ın Necef kentinden geldiğini belirtti.

Tek kişilik odalara yerleştirildiklerinde çok şaşırdıklarına işaret eden Köstek, "Sanki karantina değil de ev konforunda yataklarımız hazırlanmış, havlu seti, şampuan, duş jeli, kolonya, mendil, iç çamaşırı ve aklınıza gelecek her şey fazlasıyla hazırlanmış. Çalışanlar çok iyi ve güler yüzlü. Günlerimizi güzelleştiren çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kulladı.

Köstek, paylaştığı notta şunları kaydetti:

"İlk kez misafir olduğum yurtta karantina günlerimi ve bu misafirperverliği hiç unutmayacağım. İyi ki varsınız. Allah sizi ve bizi bu virüsten korusun. Devletimizin sizin gibi güzel insanlarla yükselişi her zaman daimdir. Gerçekten yaptığınız hizmetin karşılığı yok. Gelirken biraz tedirgindik. Geldikten sonra ise iyi ki gelmişiz dedik. Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Devletimize, ateşimizi ölçmeye gelen sağlıkçılarımıza, yurt yetkililerine ve canla başla mücadele eden personele teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın."

Bir diğer misafir ise gerekli sağlık kontrollerinin ardından ulaştıkları yurtta kendisi için hazırlanan odaya yerleştiğini belirtti.

Odada kişisel bakım ürünlerinden seccadeye kadar her şeyin bulunduğuna işaret eden vatandaş, notunda şu ifadelere yer verdi:

"Her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri düzenli veriliyor. Sabah ve akşam sağlık kontrolünden geçiyorduk. Sınırsız internet vardı. Çocuklarımla sürekli görüntülü konuşuyordum. Ölüm haberlerini duyuyorduk ancak en büyük tesellimiz yan odadaki arkadaşlarımızla camdan sohbet edip, çocuklarımızla sohbetin keyfini paylaşmak oluyordu. Yurt müdürüne ne kadar teşekkür etsek azdır. Misafirlere ilgisi hiç eksik olmadı."

"Evimizde göremeyeceğimiz birçok imkanı burada gördük"

Yurt yetkilileri tarafından karantina sürecine ilişkin hazırlanan videoda da Türk vatandaşları duygularını paylaştı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kendilerine bu konforu yaşatan herkese teşekkür eden misafirler, emeği geçenlerden helallik istedi.

Beş yıldızlı otel konforunda ağırlandıklarını belirten Türk vatandaşları, "Evimizde göremeyeceğimiz birçok imkanı burada gördük." ifadesiyle, yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'da misafir edilen Türk vatandaşlarından devlete teşekkür

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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