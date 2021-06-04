Diyarbakır'da mimarlık bölümü öğrencilerine surlarda uygulamalı ders

Diyarbakır'da mimarlık bölümü öğrencilerine surlarda uygulamalı ders Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tarihi surlarda sürdürdüğü restorasyon çalışmaları Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine uygulamalı ders alanı oldu.

Diyarbakır'da mimarlık bölümü öğrencilerine surlarda uygulamalı ders

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tarihi surlarda sürdürdüğü restorasyon çalışmaları Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine uygulamalı ders alanı oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi Diyarbakır surlarının gelecek nesillere aktarılmak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, akademisyen ve öğrencileri, Sur ilçesinde restorasyon çalışmalarının sürdüğü alana teknik gezi düzenleyerek görevlilerden bilgi alırken, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Ekinci Dağtekin, düzenlenen gezinin uygulama açısından öğrencilerine çok yarar sağladığını söyledi.

"Öğrencilere uygulama tekniği açısından yararı olacak"

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlarda yürütülen çalışmaları çok başarılı bulduğunu belirten Doç. Dr. Dağtekin, rölöve dersi kapsamında surlarda devam eden onarımları yerinde görmek ve gözlemlemek üzere ziyarette bulunduklarını kaydederek, "Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin denetimi kontrolü altında yapılan çalışmaların öğrencilerimize özellikle uygulama açısından çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. Diyarbakır bazalt taşından yapılan ve uygulamalarda da özellikle yöresel yapım tekniklerinin ortaya çıktığı yapının özgünlüğünü bozmayacak şekilde yapıya aykırı eklerin temizlendiğini gördük. Bu çalışmanın devam etmesi bütün surları kapsayacak şekilde geleceğe aktarılması için çok değerli buluyoruz. Bu çalışmalara destek olan Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Öğrendiğimiz bilgilerin faydasını göreceğimize inanıyorum"

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden Gizem Şahin, ziyaretle surların tarihi ve yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden İrfan Korkut, da "Teknik gezi kapsamında şu anki yapıların faal olan şantiyelerde tarihi yapıların ve yapılarının geçmişten günümüze nasıl geldiğini ve yapılan çalışmaların nasıl işlediğini öğrendik. Bu yapıların onarımı, geliştirilmesi ve ileriki tarihlerde nasıl aktarılacağı yönünde bilgiler aldık. Öğrendiğimiz bilgilerin faydasını göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Şilan Sincar, restorasyon çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler edindiğini söyledi.

Öğrencilerden Abdullah Şahinoğlu ise "Roma ve Selçuklu döneminden kalan surların nasıl restore edilmesi ve tarihi dokunun nasıl korunması gerektiği hakkında çeşitli bilgiler edindik. Umarım biz de bu öğrendiğimiz bilgileri ilerleyen süreçlerde kendi alanımızda geliştirerek ülkemize ve şehrimize faydalı bireyler oluruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Dayan