09.09.2019 20:52

Diyarbakır'da köy okulu şenlik havasında eğitime başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ Kırkkoyun İlk ve Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı, şenlik havasında başladı. Okul müdür ve öğretmenleri, yeni dönemin ilk gününde öğrencileri palyaço ve müzikle karşıladı.

Yeni eğitim öğretim yılı heyecanla başlarken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Karacadağ İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Dalbudak ile okullun öğretmenleri farkındalık oluşturmak için 2019-2020 eğitim öğretim yıllına şenlik havasında başladı. Okullun müdürü ve öğretmenleri yaklaşık 10 köy ve mezradan gelen öğrencilerine okullarını süsleyip palyaço, müzik ve kurabiyeler hazırlayarak eğitimin ilk gününü şenlik havasına çevirdi. Okullun kapısında bekleyen öğrenciler, kapının açılmasıyla birlikte heyecanla öğretmenlerine koşarak kucaklaştı. Öğretmenler öğrencileriyle kucaklaştıktan sonra müzik eşliğinde dans edip, palyaço gösterisiyle keyifli anlar yaşatarak yeni eğitim öğretim yılına başladı.

"Bu heyecanla başlayıp, bu heyecanla da inşallah yılsonunu getirmeyi planlıyoruz"

Karacadağ Kırkkoyun İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Dalbudak, okullarının Karacadağ eteklerinde kırsal bölgede taşımalı eğitim yapan bir okul olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 köy ve mezradan öğrencilerinin taşımalı eğitimle geldiğini kaydeden Dalbudak, "Bizler istedik ki, bu yıl bir farkındalık oluşturalım, öğrencilerimizi bir heyecanla karşılayalım. Çocuklarımızın okula olan hasretlerini öğretmenlerimizle o hasreti kucaklaşarak buluşturalım. Öğretmen arkadaşlar bir şenlik havasında çocuklarımızı karşılama kararı aldılar. Bizlerde onların bu kararıyla birlikte bu etkinliği yapmaya karar verdik. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize öncelikle, daha sonra bizim çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını ve başarılarla geçmesini diliyoruz. Bu amaçla bizler çocuklarımızı geleceğini daha nasıl güzel imar edebiliriz diye projeler yapmaya devam edeceğiz. Bu heyecanla başlayıp, bu heyecanla da inşallah yılsonunu getirmeyi planlıyoruz. Çocuklarımızın kırsal alanda sosyal kültürel faaliyetlerden yoksul olması bizlerin bu heyecanını durdurmuyor. Bizler her zaman çocuklarımızla birlikte o heyecanı taşımaya ve başarıya koşmaya devam edeceğiz. Bu noktada öğretmenlerimizin de desteğini her zaman alıyoruz. Ben öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bu ilgilerinden ötürü. Bizler çocuklarımızı seviyoruz. Onlar için varız. Çünkü onlar bizim ülkemizin geleceği ve teminatıdır" dedi.

"İki ay İstanbul'da kaldım öğrencilerimi çok özledim"

Okulun öğretmenlerinden Mine Genç, İstanbul'dan öğrencileri için buraya geldiğini kaydetti. Genç, "İki ay İstanbul'da kaldım ve öğrencilerimi çok özledim. Öncelikle ben 2109-2020 eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bütün ülkemiz için ve Diyarbakır için, Bağlar için ve okulumuz için hayırlı olsun. Ben çok mutluyum, zaten çok özlemiştim hepsini. Gelirken de sabah baya heyecanlıydım. Gayet de güzel geçti, istediğimiz oldu çok şükür. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Zine Yüzel, okulun açılmasını heyecanla beklediğini söyledi. Yüzel, "Okulun açılmasına çok sevindim, öğretmenlerimizin böyle bir sürpriz yapmalarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Biran önce okulun açılmasını istiyordum, birde böyle bir sürprizle karşılaşınca daha çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Daha sonra öğrenciler, müzik eşliğinde dans edip, palyaçoyla eğlendikten sonra sınıflarına geçti.

Kaynak: İHA