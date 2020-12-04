Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
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Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı

04.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:35
Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yapılan anonslarla saat 21.00'da başladı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yapılan anonslarla saat 21.00'da başladı. Yasağı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu akşam 21.00'da başlayan ve pazartesi sabahına kadar sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da 3 dilde yapılan anonslarla başladı. Büyükşehir Belediyesi ve polis araçlarıyla yapılan anonslarda vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

KISITLAMAYI İHLAL EDENLERE CEZA KESİLDİ

Kısıtlamaya yönelik önlem alan güvenlik güçleri, yaya olarak cadde ve sokaklarda devriye gerçekleştirdi. 21.00'dan sonra kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.


Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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