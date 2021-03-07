Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı

07.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:45
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman yolunda meydana geldi. Hasuni Mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı 25 AAZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki 06 GB 8522 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Sercan Öztürk ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi hayatı kaybetti. Kamyonetteki Ömer Zing, Ali Zing ve Diyar Zing yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

DİYARBAKIR,


Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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