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Jandarma trafiği havadan denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi Havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 lira ceza Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Jandarma trafiği havadan denetledi

Havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 lira ceza

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 4 bin 694 TL idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi

Jandarma trafiği havadan denetledi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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