Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
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Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü

Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü

DİYARBAKIR'da, ilkokul öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla Dağkapı Meydanı'ndan tarihi Ongözlü Köprü'ye kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

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DİYARBAKIR'da, ilkokul öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla Dağkapı Meydanı'ndan tarihi Ongözlü Köprü'ye kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. 

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle pandemi döneminde doğa yürüyüşlerinden uzak kalan ilkokul öğrencilerine yönelik yürüyüş düzenlendi. Bir grup öğrenci ve aileleri, koronavirüs tedbirlerinin alındığı yürüyüşe katıldı. Dağkapı Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, tarihi Ongözlü Köprü'de son buldu.Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, okullarda yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi. Alioğlu, "Ailelerle birlikte okul dışında çocukların zaman geçireceği bir etkinlik yaptık. Covid-19 tedbirlerine uygun, HES kodu kontrolü yapılarak, güvenli yürüyüş gerçekleştirdik. Ailelerle doğada yapılan bu faaliyet, dayanışma kazandırdı. Bu tür etkinlik ve faaliyetlere, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte devam edeceğiz" dedi.


Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü
Diyarbakır'da, ilkokul öğrencileriyle doğa yürüyüşü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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