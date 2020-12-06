Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

06.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:40
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri polis memuru 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri polis memuru 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi kavşağında Şanlıurfa yönünden gelen 53 HL 857 plakalı otomobil ile 21 TT 0989 plakalı taksi çarpıştı.

2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yol kontrolünü sağlamak için olay yerinde bulunan polis memurlarından M.K'ya Şanlıurfa yönünden gelen C.E'nin kullandığı 07 YSH 94 plakalı pikap çarptı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru M.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polise çarpan C.E. gözaltına alınırken diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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