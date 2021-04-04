Diyarbakır'da iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
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Diyarbakır'da iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cihan Çetin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Çınar kara yolunda Ş.A'nın kullandığı 21 ABB 923 plakalı otomobil, N.Ö'nün kullandığı 21 AJ 178 plakalı jeepe arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile jeep devrildi.

Kazada yaralanan N.Ö, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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