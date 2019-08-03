Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Köseli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile köpek nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralanan Onur, Bekir, Ömer ile Engin Aktar, 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA