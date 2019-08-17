Diyarbakır'da hırsızlık girişimi kamerada

17.08.2019 12:51

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde askere giden İbrahim Burak'ın eşyalarını bıraktığı depoya giren iki şüpheli, eşyalara zarar verip, televizyonu çalmaya çalıştı. Binadan çıkarken kendilerini fark eden esnaftan kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos'ta Sur ilçesinin İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Bulvarı üzerinde bulunan binaya giren 2 kişi, bir süre önce vatani görevini yapmak için Tokat'a giden İbrahim Burak'ın eşyalarını bıraktığı 2'nci katta, depo olarak kullanılan daireye girdi. Kapıyı kırıp içeri giren şüpheliler, eşyalara zarar verip, televizyonu aldı. Şüphelileri ellerinde televizyonla gören esnaf, peşlerinden koşmaya başladı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, televizyonu yere atarak kayıplara karıştı. Televizyonun kutusunu açan komşular kırık olduğunu görünce eşyaların sahibi olan İbrahim Burak'ın ağabeyi Ramazan Burak'a haber verdi. Sabah olay yerine gelen Ramazan Burak, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ellerinde televizyonla dışarı çıkan iki şüphelinin bir süre yürüdükten sonra komşular tarafından fark edildikleri ve esnafın ellerinde televizyonla döndükleri görülüyor.

'KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRMİŞLER'

Askere giden kardeşinin eşyalarını binada bulunan depoya bıraktığını ifade eden Ramazan Burak, "Aradan 3 gün geçti depoya hırsızlar girdi. Televizyonunu, eşyasını kırdılar. Gece saat 03.00 sıralarında kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Baya bir zarar vermişler. Televizyonu çalıyorlar. Komşularımız onların peşinen gidince televizyonu yere vurup kırıyorlar. Komşularımız kırık televizyonu geri getiriyorlar. Sabah gelince polisleri aradım. Geldiler baktılar her taraf dağınık. Eşyasını kırmışlar dağıtmışlar. Yazık, günah. İki kişi kamerada görünüyor. Tespitlidirler. Eşyaları çizmişler, kırmışlar, basmışlar zarar vermişler" dedi.

Polis, depoda ve kapı üzerinde parmak izi çalışması yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Kaynak: DHA