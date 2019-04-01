Diyarbakır'da Hdp'nin Adayı Mızraklı Kazandı

Diyarbakır'da, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Mızraklı, oyların yüzde 62,96'sını alarak başkan seçildi.

Dün yapılan yerel seçimlerin ardından Diyarbakır'da sandıkların yüzde 99,09'u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Mızraklı, oyların yüzde 62,96'sı alarak başkan seçildi. AK Parti'den Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cumali Atilla da oyların 31,02'sini aldı. Saadet Partisi adayı Fesih Bozan yüzde 2,02, CHP'nin adayı Veysi Aghan yüzde 1,84, bağımsız aday Sebgetullah Seydaoğlu 0,78, DSP adayı Ali Artun 0,57 ve diğer adaylar da 0,55 oy aldı.

Kayyum atanan Hani'yi AK Parti kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP, 17 ilçenin 14'ünde belediye başkanlığını kazanırken, en dikkat çekici sonuca Hani ilçesi imza attı. Yaklaşık 3 yıl kayyum tarafından yönetilen Hani, HDP'den AK Parti'ye geçti. Hani'de vatandaşlar AK Parti'nin adayı İbrahim Lale'yi yüzde 42,98 oranda yeni belediye başkanı olarak seçti. Yine Çermik ilçesinde vatandaşlar oyunu önceki dönem de belediye başkanı olan AK Partili Şehmus Karamehmetoğlu adına kullandı. Karamehmetoğlu, oyların yüzde 40,07'sini aldı. Çüngüş'te ise daha önce AK Parti'nin yönettiği belediye Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Parti'sinin adayı Ali Suat Akmeşe oyların yüzde 50,35'ini aldı. HDP ise, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Sur, Bismil, Çınar, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde seçimi önde tamamladı.

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmenden 815 bin 500'ü sandığa gitti. 815 bin 500 oydan 772 bin 403'ü geçerli sayıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA