Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu
- Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar gölün kuruması nedeni ile telef oldu.
- Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar gölün kuruması nedeni ile telef oldu.
Çınar ilçesine bağlı Ortaviran Mahallesi'ndeki göl, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterince yağış almadığı için kurumaya başladı. Gölde bulunan balıklar da suyun çekilmesi nedeni ile telef oldu. Vatandaşlar, binlerce balığın telef olduğunu belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş