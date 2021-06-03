Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu
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Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş - Haberler | 3. Sayfa

- Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar gölün kuruması nedeni ile telef oldu.

- Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar gölün kuruması nedeni ile telef oldu.

Çınar ilçesine bağlı Ortaviran Mahallesi'ndeki göl, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterince yağış almadığı için kurumaya başladı. Gölde bulunan balıklar da suyun çekilmesi nedeni ile telef oldu. Vatandaşlar, binlerce balığın telef olduğunu belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu
Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu
Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu
Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş

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Diyarbakır'da göl kurudu binlerce balık telef oldu - Haberler
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