Gelir kaybı ve kira desteğinde son başvuru 31 Mart
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Gelir kaybı ve kira desteğinde son başvuru 31 Mart

20.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:50
Gelir kaybı ve kira desteğinde son başvuru 31 Mart

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği son başvuruları 31 Mart 2021 olduğu belirtildi.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği son başvuruları 31 Mart 2021 olduğu belirtildi. Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, "Diyarbakır'ımızda faaliyette bulunan esnaf ve tacirlerimize yaklaşık 12 milyon Türk Lirası bir ödeme gerçekleştirilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı kararı kapsamında korona virüs pandemisinden olumsuz etkilenen ticari işletmelere 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık bin Türk Lirası gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında kira desteğinde bulunulması kararlaştırılmıştı. Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, "Bahse konu desteklerden 14 Aralık 2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan esas faaliyet konusu, Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren alınan başvurular, 31 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir. İlimizde başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuruda bulunmayan toplam 3 bin 983 ticari işletmemiz bulunmakta, bu işletmelerin 2 bin 364'ü meslek odasına kayıtlı, bin 619'u herhangi bir meslek odasına kayıtlı bulunmayan işletmelerimizdir. Şartları taşıyan ticari işletme sahiplerimizin bu desteğe başvurmaları halinde Diyarbakır'ımızda faaliyette bulunan esnaf ve tacirlerimize yaklaşık 12 milyon Türk Lirası bir ödeme gerçekleşecektir. Hak sahiplerinden meslek odasına kayıtlı olsun, olmasın esnaflarımız ile tacirlerimizin e-devlet şifreleri ile gelir ve kira desteği başvurularını yapmalarını, şayet başvuru yapamayan esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimizin belgelerini, e-devlet şifrelerini ve adlarına ait İBAN numaralarını getirmeleri halinde Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf Dairesi Başkanlığı ve Esnaf Odaları tarafından yardımcı olunacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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