Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu.
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Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu.

10.08.2020 02:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 02:59

Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu... Otomobil ile rastgele etrafa ateş eden şahıs kamerada

Şahıslar otomobil ile geldikleri sitenin önünde etrafa rastgele ateş ederek kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otomobil ile bir sitenin önünde gelip silahla rast gele etrafa ateş eden şahıslar güvelik kamarasına yakalandı. Şahıslar etrafa rastgele ateş ettikten sonra kaçarken, ölen yada yaralananın olmadığı olayda kurşunlar bir evin balkonu ve klima motoru ile bir otomobile isabet etti.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 606 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki kişi otomobil ile sokakta bulunan bir sitenin önüne gelerek etrafa rast gele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 16 el ateş eden şahıs daha sonra otomobile binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken, kimliği belirsiz şahsın rastgele etrafa ateş etmesinden dolayı kurşunlar sitenin bahçesinde bulunan bir otomobile ve başka sitede bulunan 11'inci katındaki dairenin cam balkonları ile klima motoruna isabet etti.

Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda polis ekipleri bölgede delil toplama çalışması yaparken, şüphelilerin yakalanması içinde çalışma başlattı.

Diyarbakır'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu.

Kaynak: İHA

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