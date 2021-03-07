Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı

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Diyarbakır-Batman yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Hasuni Mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı 25 AAZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki 06 GB 8522 plakalı kamyonete çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Sercan Öztürk ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi hayatı kaybetti. Kamyonetteki Ömer Zing, Ali Zing ve Diyar Zing yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı