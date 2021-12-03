Diyarbakır'da engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

Ergani ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Engelliler Haftası dolayısıyla temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla engelli 18 yaşındaki Osman Duyu için tören düzenlendi.

Yemin töreninin ardından Duyu'ya terhis belgesi verildi.

Kaymakam Karaaslan, engelli Duyu'nun asker olma talebini kendisine ilettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler de bu kardeşimizi kırmayıp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla yemin töreni düzenledik. Askerlik kutsal bir görevdir. Her Türk vatandaşı bu duyguyu yaşamak ister. Engelli kardeşime bir günlüğüne de olsa bu gururu yaşamış oldu. Terhis belgelerini alan askerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Törene, Tabur Komutanı Binbaşı Kadir Duvan, Mühimmat Bölük Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek katıldı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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