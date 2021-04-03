Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Kültür Sanat

Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı Gelinlik Tasarımcısı Mehmet Kaymak: "Çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim" Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç...

Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı

Gelinlik Tasarımcısı Mehmet Kaymak:

"Çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu. İlkbahar yaz sezonunda giyilecek gelinlikleri tasarlayan Kaymak, çuvaldan gelinlik, kına ve elbise tasarlayıp yabancı uyruklu mankenlere giydirip tanıtımını yaptı. Kaymak, "Yapmış olduğum bu girişimde çuvaldan gelinlikte yapabiliriz ve çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim" dedi.

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu. İlkbahar ve yaz sezonun giyilecek gelinlik, abiye ve nişan takımları açtığı yeni iş yerinde tanıtımını yapmak için ülke dışından getirdiği yabancı uyruklu mankenlere çuval yapımında kullanılan kumaştan yaptığı gelinlikleri giydirip podyuma çıkardı.

"Çuvaldan gelinliklerin seri üretimini yapmayı düşünüyoruz"

İş yerinin açılışında vatandaşlar tarafından da büyük beğeni alan çuvaldan gelinlik konsepti ile ilgili açıklamada bulunan iş yeri sahibi Mehmet Kaymak, bugün defilelerin olduğunu belirterek, "Yüzden fazla gelinlik modelinin tanıtımını yapacağız. Yapacağımız bu tanıtımda önceliğimiz çuvaldan yapmış olduğumuz gelinlik ve buna benzer elbiselerin tasarımını gündeme getirmektir. Yapmış olduğumuz çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilecek elbiseleri ilerde eser halinde yapıp satışını yapmayı da düşünüyoruz. Yapmış olduğum bu girişimde çuvaldan gelinlikte yapabiliriz ve çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Kaymak tarafından tasarlanan çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilen elbiseler yabancı uyruklu mankenler tarafından podyumda sergilenerek vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı
Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı
Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı
Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Müge Anlı Bahar Candan
Spor Can Bartu Şenol Güneş İsmail Kartal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 'Çuvaldan gelinlik' tasarımı büyük beğeni aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 02:14:50. #1.15#
title