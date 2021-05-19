DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Karataş yönetimindeki 21 AAR 661 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu taşıyan otobüs, Dicle Üniversitesi köprüsünde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ABC 423 plakalı otomobille çarpıştı.

Köprüde seyir halindeki Hasan Sagun'un kullandığı 21 ADD 675 plakalı otomobilin de karıştığı kazada sürücü Sagun ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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